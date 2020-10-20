وزير الرياضة لـ دوت الخليج: نتائج الأهلى والزمالك الإفريقية أكدت صحة وجهة نظر الدولة

أبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعادته البالغة بالنتائج التى حققها الأهلى والزمالك بذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد والرجاء بالمغرب . وقال صبحي فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج " : " نتائج الأهلى والزمالك بأبطال إفريقيا أثبتت صحة نظر الدولة فى عودة النشاط الكروى واستكمال المسابقات مشيدا بالعروض القوية التى قدمها القطبان ومشيرا إلى ثقته الكبيرة فى قدرات الفريقين فى مواصلة النتائج الجيدة والتأهل إلى المباراة النهائية " . وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استاد القاهرة للإطلاع على آخر الاستعدادات قبل استضافة مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك والرجاء . وأجرى أشرف صبحي زيارة اليوم إلى استاد القاهرة للإطمئنان على الجاهزية التامة لاستضافة المباراتين الكبيرتين من منافسات دوري أبطال إفريقيا بجانب التحضير لاستضافة نهائى المسابقة . وطالب وزير الرياضة مسئولى استاد القاهرة بتوفير كافة الامكانيات من أجل الظهور بشكل مميز خلال استضافة المباراتين والنهائي الإفريقي . وحقق الزمالك فوزا مهما خارج الديار على حساب الرجاء المغربي بهدف دون رد عن طريق نجمه الأبرز أشرف بن شرقي وفاز الأهلى على حساب الوداد المغربي بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بالمغرب .

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