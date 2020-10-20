نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وأياكس أمستردام والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد يوهان كرويف أرينا مباراة أياكس أمستردام وليفربول ضمن إطار دور مجموعات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، بينما يتقابل فريق أتلانتا وميتييلاند ضمن نفس المجموعة في نفس الموعد، ويسعى نادي ليفربول للفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط وتصدر المجموعة منذ البداية، ويأمل الفريق في الذهاب إلى الأدوار المتقدمة في البطولة والفوز بها، أما نادي أياكس فيسعى لبدء البطولة بطريقة جيدة على أمل تكرار مفاجئة موسم 2018 الذي استطاع فيه الذهاب لنصف النهائي، ولكن خسر في اللحظات الأخيرة على يد نادي توتنهام.

يسعى نادي ليفربول إلى عدم تكرار خيبة أمل الموسم الماضي بعد الخروج من البطولة على يد نادي أتليتكو مدريد في دور الستة عشر، وذلك بعد الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع لقائي الذهاب والعودة، وقد سجل كلا من ساؤول نيغويز، ولورينتي (هدفين)، وموراتا أهداف أتليتكو، بينما تكفل فيرمينو، وفينالدوم بهدفي الليفر، وقد كان الليفر بطل التشامبيونزليج موسم 2018 بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح، وأوريغي، ويدخل الليفر المباراة بأمال منخفضة بعد الأداء الغير مطمئن للجماهير في آخر مبارتين في الدوري، حيث خسر في المباراة قبل الأخيرة بسباعية مقابل هدفين من أستون فيلا، وبعد ذلك حقق تعادل بهدفين لكل فريق أمام إيفرتون في الجولة الأخيرة.

يسعى نادي أياكس إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط وإثبات أنه سيكون خصم قوي في البطولة كما اعتاد أن يكون، ويأمل الفريق في تعويض خيبة أمل الموسم الماضي في البطولة، حيث خرج من دور المجموعات بعد حصوله على المركز الثالث برصيد 10 نقاط في المجموعة التي ضمت كلا من فالنسيا، و تشيلسي، وليل، ولكن تأهل لدور ال32 من الدوري الأوروبي بعد ذلك، ولكن تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين من خيتافي وودع البطولة أيضا، وقدم الفريق مستويات جيدة في الدوري الهولندي، حيث يحتل المركز الثاني بعد مرور خمس جولات.

موعد مباراة ليفربول وأياكس

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية

7:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس