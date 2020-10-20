أحمد عادل عبد المنعم يحتفل بمولوده الثاني

احتفل أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي النادي الأهلي ، بقدوم مولده الثاني .

ونشر صورة تجمعه مع ابنه الأول سليم وابنه الثاني في المستفي ، وعلق قائلا : " الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. ‏ رزقني الله بمولود أسميته زين ‏ ‏اسأل الله ان يبارك فيه وينبته نباتًا حسنًا، ‏وان يرزقني بره، ويبلغ أشده، ‏وأن يجعله من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم " .

علق الكابتن أحمد عادل نجم النادي الأهلى السابق، على سبب رحيلة من الأهلى فى فترة مانويل جوزيه وقال: "أنا كنت طالع إعارة وبعد كده مشيت".

وأضاف أحمد عادل خلال حواره ببرنامج "الحكم" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامية مى حلمي، أن هذه الفترة كانت مساومة بين لاعب الأهلى السابق أحمد صديق وبينه، موضحًا أن صديق كان من ناشئي النادي وكان فى هذه الفترة متواجدا فى الإسماعيلي.

ولفت إلى أن الموافقة على صديق كانت أكثر من إدارة الأهلي، وكشف أن قرار رحيله من الأهلى كان خاطئا، ولكنه يحب النادي الأهلي.

وأشار إلى أنه تحدث مع الكابتن حسام البدري فى هذه الفترة، ولكن فى النهاية تم الرحيل من الأهلي.