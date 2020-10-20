كلنا مصر في إفريقيا.. أحمد حسن يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك

أطلق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير، من أجل دعم القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن أحمد حسن، عن إطلاق مبادرة ملعب الصقر، تحت عنوان "كلنا مصر في إفريقيا" من أجل دعم الأهلي والزمالك للوصول إلى النهائي، وأن تكون البطولة مصرية.
وطالب نجم منتخب مصر السابق، جميع الجماهير بالتكاتف ودعم الناديين، في الفترة الحالية، وضرورة الابتعاد عن التعصب الجماهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نتمني وصول القطبين إلى النهائي، وأن يكون هناك حالة التفاف ودعم للناديين الكبيرين، وكذلك دعم بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية".
وأضاف: "أطلقنا مبادرة "كلنا مصر في إفريقيا بلا تعصب"، وأطالب جميع الجماهير بدعم ومساندة الناديين والابتعاد عن حالة التعصب الشديدة في الوقت الحالي".
وواصل: "ندعم الأهلي والزمالك للوصول إلى نهائي بطولة إفريقيا، وأن تكون البطولة مصرية في النهاية".
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