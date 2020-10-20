موسيماني يتغزل في محمود الخطيب | اِعرف ماذا قال

تغزل الجنوب إفريقي موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة .



ونشر موسيماني صورة له مع الخطيب عبر حسابه بموقع "انستجرام" قائلا : "الرئيس.. كابتن بيبو شكرا لك على تكليفي بهذه المهمة الكبيرة.. انت تثق بي".



ويلقى موسيمانى دعما كبيرا من قبل إدارة النادي الأهلى والتى قررت التعاقد معه خلفا لفايلر وأكدت إدارة الأهلى ثقتها الكاملة فى قدرات موسيمانى وقدرته على مواصلة النتائج المميزة مع المارد الأحمر .



وكان الأهلى نجح فى الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد خارج الديار ، واقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي أيضا فى عقر داره بهدف دون رد .

ووجه الإعلامى أحمد شوبير تحذيرا شديد اللهجة إلى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك قبل مواجهتى الإياب أمام الوداد المغربي والرجاء بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي :" الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء خلال لقاء العودة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها".

وأضاف : " لازم نتذكر مباريات عديدة حققنا فيها نتائج إيجايبة بالذهاب وودعنا البطولة فى لقاء الاياب، لازم نكمل للنهاية حتى نرى نهائى مصرى خالص".