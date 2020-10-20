الأرجنتين تعتذر عن عدم مواجهة منتخب اليد وديا في نوفمبر المقبل

تلقى مسئولو اتحاد اليد اعتذارا من قبل المنتخب الأرجنتيني بشأن خوض مباراة ودية بين المنتخبين خلال شهر نوفمبر المقبل، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة العالم مصر 2021.
وجاء اعتذار الجانب الأرجنتيني عن عدم خوض المباراة الودية بسبب ارتباط لاعبيه بالمشاركة في أنديتهم في الدوريات الأوروبية خلال ذلك التوقيت.
ويخوض المنتخب الوطني معسكر حاليا استعدادا للمشاركة في البطولة المونديالية، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.
ومن المقرر أن تقام بطولة العالم في خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ بطولات العالم.
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