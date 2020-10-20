قرار جديد من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على خضوع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لفحوصات طبية.

يأتي هذا فور وصول ساسي للقاهرة مساء اليوم، للاطمئنان عليه بعدما تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وسيخضع اللاعب لتحاليل وسيجري أشعة على الصدر مثلما حدث مع الثلاثي محمد عواد وكريم بامبو ومصطفى فتحي لاعبي الفريق بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت نتيجة مسحة ساسي الأخيرة التي أجراها في المغرب اثبتت سلبية حالة اللاعب ومن المقرر أن يعود للقاهرة اليوم.