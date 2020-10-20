قرار جديد من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على خضوع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لفحوصات طبية.
يأتي هذا فور وصول ساسي للقاهرة مساء اليوم، للاطمئنان عليه بعدما تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
وسيخضع اللاعب لتحاليل وسيجري أشعة على الصدر مثلما حدث مع الثلاثي محمد عواد وكريم بامبو ومصطفى فتحي لاعبي الفريق بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.
وكانت نتيجة مسحة ساسي الأخيرة التي أجراها في المغرب اثبتت سلبية حالة اللاعب ومن المقرر أن يعود للقاهرة اليوم.
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