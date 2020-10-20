أخبار الرياضة.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. شوبير يصدم جماهير الأهلي

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

تعقد لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " جلسة طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مصير مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر إقامتها مساء السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على خضوع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لفحوصات طبية.

أسدل الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار حول إمكانية مشاركة محمود كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ضد فريق الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لن يشارك مع الفريق فى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا حال التأهل على حساب الوداد المغربي.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الاستعانة بتقنية الفيديو المستخدمة بالدوري المصري للاعتماد عليه بمباريات إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

كشف مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو الفريق، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب.

أكد مهند عون وكيل فرجاني ساسي أن نجم الزمالك، في طريقه للقاهرة قادمًا من المغرب، رفقة بعثة فريق الوداد، التي تستعد لخوض لقاء الإياب أمام الأهلي، الجمعة المقبل.

أصدر فرج عامر رئيس سموحة، قرارا غريبا، بشأن أكاديميات كرة القدم التي تحمل اسم النادي السكندري، في جميع محافظات مصر.

تغزل الجنوب إفريقي موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة .

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم،عن كواليس انطلاق الموسم الكروى الجديد 2020/2021 خلال الفترة المقبلة .

أعلن الاتحاد الكيني لكرة القدم فسخ عقد فرانسيس كيمانزي المدير الفني للمنتخب الأول بالتراضي.