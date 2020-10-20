قرار غريب من فرج عامر

أصدر فرج عامر رئيس سموحة، قرارا غريبا، بشأن أكاديميات كرة القدم التي تحمل اسم النادي السكندري، في جميع محافظات مصر.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "يحظر عمل اختبارات كرة قدم في نادي سموحة نهائيا، ممنوع دخول أي لاعب جديد من غير أعضاء النادي او المقيدين في اتحاد كرة القادم من فرق سموحة لاداء اختبارات كرة قدم نهائيا".

وأضاف: "سموحة يقرر إلغاء جميع أكاديميات كرة القدم، التي تحمل اسم النادي في جميع أنحاء الجمهورية".

وتابع: "تبقى فقط على الأكاديمية في سموحة برج العرب وفي مدرسة فيكتوريا بالاسكندرية".