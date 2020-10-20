إعلامي مغربي: الخبرة رجحت كفة الأهلي والزمالك في ذهاب دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي المغربي منير أوبري عن أسباب هزيمة فريقي الرجاء والوداد أمام الأهلي والزمالك، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد بهدفين دون رد، السبت الماضي، أحرزهما محمد مجدي " قفشة" وعلي معلول، بينما تغلب الزمالك على الرجاء، الأحد، بهدف دون رد أحرزه أشرف بن شرقي.

وقال منير أوبري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج":" إن هناك أسبابا مشتركة وراء سقوط الوداد والرجاء أمام الأهلي والزمالك وهي ضعف الرصيد البشري للفريقين، والتعب والإرهاق البدني والذهني خصوصا بعد نهاية مباريات منذ أسبوع واحد، بالإضافة إلى فارق الخبرة لصالح الأهلي والزمالك".

وتابع:" هناك أسباب مختلفة أيضا، فالوداد لجأ إلى تغيير اضطراري قبل ساعتين من المباراة بـ إشراك يحيى جبران في قلب الدفاع،

خطأ ثم هدف مبكر لـ قفشة، وإهدار ركلة الجزاء".

وواصل:" بالنسبة للرجاء فالفريق لعب بدون 7 لاعبين و فابريس نجوما شارك مصابا وخرج بعد الشوط الأول".

وأشار:" حظوظ الوداد في التأهل أصبحت 10% مقابل 90 %للأهلي، بينما فرصة الرجاء في الصعود 40 % مقابل 60 % للزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد، الجمعة المقبلة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما سيلتقي الزمالك مع الرجاء يوم السبت.