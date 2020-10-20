وفاز الأهلي على الوداد بهدفين دون رد، السبت الماضي، أحرزهما محمد مجدي " قفشة" وعلي معلول، بينما تغلب الزمالك على الرجاء، الأحد، بهدف دون رد أحرزه أشرف بن شرقي.
وقال منير أوبري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج":" إن هناك أسبابا مشتركة وراء سقوط الوداد والرجاء أمام الأهلي والزمالك وهي ضعف الرصيد البشري للفريقين، والتعب والإرهاق البدني والذهني خصوصا بعد نهاية مباريات منذ أسبوع واحد، بالإضافة إلى فارق الخبرة لصالح الأهلي والزمالك".
وتابع:" هناك أسباب مختلفة أيضا، فالوداد لجأ إلى تغيير اضطراري قبل ساعتين من المباراة بـ إشراك يحيى جبران في قلب الدفاع،
خطأ ثم هدف مبكر لـ قفشة، وإهدار ركلة الجزاء".
وواصل:" بالنسبة للرجاء فالفريق لعب بدون 7 لاعبين و فابريس نجوما شارك مصابا وخرج بعد الشوط الأول".
وأشار:" حظوظ الوداد في التأهل أصبحت 10% مقابل 90 %للأهلي، بينما فرصة الرجاء في الصعود 40 % مقابل 60 % للزمالك.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد، الجمعة المقبلة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما سيلتقي الزمالك مع الرجاء يوم السبت.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلامي مغربي: الخبرة رجحت كفة الأهلي والزمالك في ذهاب دوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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