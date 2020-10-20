محدش هيتفرج عليهم.. أحمد عيد عبد الملك يهين فريق بيراميدز

قلل أحمد عيد نجم الزمالك الأسبق، من نادي بيراميدز، مؤكدًا أن جماهير كرة القدم ستتجه لمشاهدة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، بدلًا من فريقهم أمام حوريا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.وكتب عيد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "النهاردة دوري أبطال أوروبا ونفس الوقت ماتش بيراميدز مع كامل الاحترام والتقدير لبيراميدز محدش هيتفرج عليهم، تخيل لو ماتش للزمالك او الاهلي مع ماتشات دوري الابطال الكل هيتفرج علي الزمالك او الاهلي".
وتابع: "من الاخر الفلوس مهمة بس مش كل حاجة في الكورة ولو لعبت للاندية دي هتاخد فلوس وحب الناس".
وأضاف: "اي حد بيقول ان الفلوس كل حاجة الي بيلعب للزمالك و الاهلي بياخد فلوس وكتير والله و خصوصاً اما تبقي لاعب صغير في السن ليه تفكر تاخد فلوس بس من غير ما تعمل تاريخ لنفسك و يتفتحلك مجالات كتير بعد ما تكبر و تبطل كورة و تلاقي كيانات تسندك".
ويرفع الستار اليوم، الثلاثاء، عن فعاليات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لموسم 2020-2021 الجاري.
وتعد بطولة الكونفدرالية الإفريقية، هي أول مسابقة قارية يشارك فيها بيراميدز في تاريخه، بعدما أنهى موسمه الماضي في الدوري المصري بالمركز الثالث.
وبدأ بيراميدز مشواره، بالتفوق على ايتوال الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري، ثم تصدر مجموعته الأولى على حساب المصري، وكان له دور في خروج نواذيبو الموريتاني واينوجو رينجرز النيجيري، قبل أن يطيح بزاناكو الزامبي في الدور ربع النهائي.
ويدخل بيراميدز أمام الفريق الغيني، عينه على التأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، كما أنه يسعى للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي في مصر والتتويج به للمرة الثالثة في تاريخ الأندية المصرية، بعد أن حقق الزمالك البطولة الموسم الماضي، والأهلي عام 2014.
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