شكله رايح إنبي.. "ديل حصان" عمرو جمال يثير الجدل

واستغربت جماهير الكرة المصرية من الـ"نيولوك" الذي ظهر به مهاجم الأهلي السابق، وبات اللاعب حديث السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة.
وتساءلت الجماهير عن إذا كان عمرو جمال سينتقل لإنبي؟ نظرًا لتمييز معظم لاعبي إنبي بستايل الشعر المرفوع على هيئة "ديل حصان".
وأكد عمرو جمال، أنه واجه ظروفا صعبة في بداية مشواره مع الفريق هذا الموسم؛ بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية من الصفاقسي التونسي.
وتابع: "قصرت في حق نفسي في آخر سنة مع الأهلي وكان يجب أن أحمل نفسي أكثر من ذلك وأبذل مجهودا أكبر أثناء تدريب مارتن يول للفريق".
وعن رحيله قال عمرو جمال: "رجعت من الإصابة ومارتين لاسارتي مدرب الأهلي في ذلك الوقت قال لي فرصتك صعبة ويجب إعاراتك".
وتابع "انتقلت للصفاقسي وحدثت مشكلة وعدت لطلائع الجيش وظللت لثلاثة أشهر لا أتدرب بشكل جيد بسبب عدم رغبة النادي التونسي إرسال بطاقتي الدولية".
وعن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق قال عمرو جمال : "أحبه كثيرا ومنع رحيلي من الأهلي وأنا بعمر الـ20، وكان دائما يعطيني الثقة ويحفزني".
وجاءت ردود أفعال السوشيال ميديا على نيولوك عمرو جمال في الصور التالية..
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