تقدم نادي الرجاء المغربي، باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد الحكم الزامبي أليوم نانت، الذي تولى إدارة لقاء الفريق أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.وكتب الحساب الرسمي للرجاء عبر "تويتر" قائلا: "تقدم نادي الرجاء الرياضي يوم أمس برسالة احتجاج و استنكار للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية التحكيم الكارثي للطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بقيادة السيد أليوم أليوم كحكم وسط والسيد مصطفى غربال كحكم الفار".
كان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف، بتوقيع النجم أشرف بن شرقي، ليضع الأبيض قدما في المباراة النهائية.
ومن المقرر، أن يستضيف الزمالك نظيره المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نصف النهائي، بالقاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. الرجاء المغربي يحتج على حكم لقاء الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.