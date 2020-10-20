وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن جوسيب بارتوميو، لن يتمكن من حضور مباراة برشلونة وفرينكفاروزي المجري، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورالمجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد دخوله الحجر الصحي، نتيجة مخالطته أحد أقاربة الذيأصيب بفيروس كورونا مؤخرا.
وتابعت الصحيفة، أن المسحة الأولى التي خضع لها رئيس نادي برشلونة جاءت سلبية، وينتظر نتيجة المسحة الثانية للاطمئنان على صحته.
ويطمح برشلونة في استعادة هيبته المفقودة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخروج من المسابقة الموسم الماضي بفضيحة، عقب الهزيمة من بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، في الدور ربع النهائي الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وتسببت كارثة لشبونة في إقالة كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، من منصبه، وتعيين رونالد كومان خلفا له.
وقاد كومان برشلونة في 4 مباريات في مسابقة الدوري هذا الموسم، فاز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وخسر آخر.
ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد19" في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مخالطته مصابا بـ كورونا.. رئيس نادي برشلونة يدخل الحجر الصحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.