رمضان صبحي يؤدى التدريبات في الجيم .. شاهد

نشر اللاعب رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي السابق، ونادي بيراميدز الحالي، صورة جديدة له من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر رمضان في احدي صالات الجيم وهو يمارس التمارين الرياضية مرتديًا تيشيرت باللون البرتقالي وشورت اسود، في احدث ظهور له علي السوشيال ميديا.

كان رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز بعد أن رفض التوقيع للنادي الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي ليتسبب في صدمة لفريقه.

وظهر رمضان صبحي لأول مرة بقميص بيراميدز في تدريبات الفريق 19 سبتمبر الماضي، بعدما أعلن النادي تعاقده معه لمدة ٥ سنوات مقبلة بداية من الموسم الجديد.

وبدأ رمضان صبحي تدريباته مع الفريق للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة بقميص بيراميدز في الموسم الجديد، الذي من المنتظر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر المقبل.