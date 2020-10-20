استعدادا لمواجهة الأهلي.. بعثة الوداد المغربي تصل إلى مطار القاهرة

وصلت منذ قليل بعثة الوداد المغربي إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوداد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لبعثة الفريق لحظة الوصول إلى مطار، وكتب مسئول الصفحة "وصول بعثة نادي الوداد الرياضي إلى مطار القاهرة الدولي.. بالتوفيق".
ويترأس بعثة الوداد سعيد الناصيري، رئيس النادي؛ من أجل تلبية كافة احتياجات الفريق، ودعمهم معنويا، بهدف تجاوز النتيجة السلبية التي حققها الفريق في مباراة الذهاب، حسبما أشارت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء.
كان الأهلي تفوق على الوداد بهدفين دون رد، يوم السبت الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
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