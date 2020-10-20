غلطة الشاطر بـ 1000 .. خطأ كلوب يهدد ليفربول بموسم كارثي

تعرض فريق ليفربول الإنجليزي، لصدمة قوية بعد تأكد إصابة مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك بالرباط الصليبي وغيابه عن الفريق لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.

وجاءت إصابة فان دايك بسبب التدخل العنيف من قبل بيكفورد حارس مرمى فريق إيفرتون، خلال المباراة جمعت الفريقين، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

إصابة فان دايك " أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي تعد ورطة بكل المقاييس للألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لأن الفريق فقد أحد أفضل لاعبيه، بالإضافة إلى تعرض جويل ماتيب لإصابة عضلية وغموض موقفه من المشاركة مع الريدز أمام أياكس أمستردام، في المباراة المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي حال عدم جاهزية ماتيب لمواجهة الغدا، سيكون جوميز هو المدافع الوحيد أمام يورجن كلوب خلال مباراة أياكس أمستردام.

عدم إجراء يورجن كلوب أي تدعيمات دفاعية خلال الصيف الماضي سببب وقوع ليفربول في هذه الورطة، حيث باع الريدز مدافع الفريق ديان لوفرين إلى سان بطبرسبرج الروسي الصيف الماضي، ولم يضم بديلا، ليكتفى الفريق بتدعيم خط الوسط والهجوم.

ويرى جيمي كاراجر نجم فريق ليفربول السابق، أن حظوظ الريدز في التتويج في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أصبحت قليلة بعد إصابة فيرجيل فان دايك.

غياب فان دايك لفترة طويلة هذا الموسم ضربة موجعة ليورجن كلوب وصدمة لعشاق الريدز، فهل يستطيع كلوب إيجاد الحلول رغم صعوبة الموقف، أن يعاني ليفربول من موسم كارثي بسبب الورطة الدفاعية سقط فيها الفريق.