خاص .. تأجيل سفر الرجاء إلى القاهرة انتظارًا لقرار كاف بخصوص مباراة الزمالك

أكد حمزة رزوقي الصحفي المغربي أن فريق الرجاء البيضاوي لن يذهب إلى مصر غدًا من أجل مقابلة نادي الزمالك على استاد القاهرة المقرر لها السبت القادم إلا بعد قرار الكاف.

وقال رزوقي في تصريحات خاصة لصدى البلد : " فريق الرجاء لن يذهب إلى مصر غدًا من أجل مواجهة نادي الزمالك في مباراة الإياب".

وتابع : " الفريق لديه 8 لاعبين مصابين بفيروس كورونا ويأمل مسؤولو النادي في تأجيل لقاء إلى الإياب إلى موعد آخر".

واختتم : " إدارة نادي الرجاء قررت تأجيل سفر الفريق لمصر والذي كان مقررًا له غدًا الأربعاء لحين معرفة القرار الرسمى للكاف.



وكان نادي الرجاء المغربي قد أعلن مؤخرًا إصابة 8 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا ، بعدما أثبتت التحاليل إيجابيتها وعزل هؤلاء اللاعبين في غرفة مستقلة بمنازلهم.

وكان نادي الزمالك قد فاز على نظيره الرجاء المغربي بهدف دون رد على ملعب محمد الخامس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتشير كل المؤشرات إلى أن الكاف سيرفض تأجيل المباراة وذلك مثلما حدث مع فريق حسنية أغادير قبل مباراته أمام نهضة بركان المغربي بنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتى تم رفض تأجيلها رغم ظهور 7 إصابات كورونا لدى فريق حسنية أغادير فى ظل رغبة الكاف على استكمال البطولات دون أى تأجيل ممكن.