حسام حسن: امكانيات الاتحاد السكندري قادرة على تحقيق البطولات

أكد حسام حسن المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري، أن نجاح أي منظومة رياضية يتوقف على تواجد مجلس إدارة قادر على مواجهة الأزمات.

وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد بمقر النادي أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي أحد أهم الأسباب في الموافقة على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح حسام حسن أن نادي الاتحاد السكندري يمتلك إمكانيات فنية وقوائم رياضية قادرة على تحقيق كافة البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر.

ووجه حسام حسن الشكر إلى الجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف مشيدا بكافة الإنجازات التي تمكن من تحقيقها مع الفريق.

وتابع سيتم التعاون مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لتصعيد بعض اللاعبين وتدعيم صفوف الفريق الأول، موضحا أنه يتم تجهيز اللاعبين من أجل الاستعداد الجيد لبطولة كأس مصر.

وأشار حسام حسن إلى إبرام بعض الصفقات خلال الفترة القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لقيادة الاتحاد السكندري كالتالي:

حسام حسن مديرا فنيا .

إبراهيم حسن مديرا للكرة .

طارق سليمان مدربا عام .

حسن مصطفي مدربا .

عماد المندوه مدربا للحراس.

د. محمد عنان طبيب الفريق .

وليد بدر مديرا اداريا.

سمير محجوب وأحمد متولي إداريان.

محمد عبد الفتاح اخصائي تأهيل.

اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين "مدلكين".

وقرر مسئولو الاتحاد السكندري تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، رئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي.