تكريم خاص.. أمير الإمام بطل الجمهورية في الكيك بوكسينج للعام الثاني على التوالي

حصل أمير أيمن الإمام صاحب الـ11 عاما من عمره على بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج بعد منافسة قوية للعام الثاني على التوالي.

وحرص محمد صبيح رئيس اتحاد الكيك بوكسينج على اقامة تكريم خاص للاعب أمير أيمن الإمام في مقر الاتحاد لما قدمه من أداء قوي ومتميز خلال منافساته السابقة.

وصرح أيمن الإمام والد اللاعب ، أن أمير يستعد الأن للدخول في تجارب منتخب مصر استعدادا للانضمام لمعسكر الفراعنة القادم ، مؤكدا ان نجله منتظم في تدريباته اليومية وفي دراسته ايضا للحفاظ على مستواه رياضيا وعلميا.

يذكر ان أمير الإمام لاعب بمركز شباب كوم النور في وزن 37 كيلو جرام ، في أسلوب لايت كونتاكت ، وحصل على بطولة الجمهورية براعم في الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر الماضي.