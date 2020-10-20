حسام حسن: نريد الحصول على لاعبين من الأهلي والزمالك.. وحسام عاشور ضمن أولوياتنا

أكد حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري أنه سيتم إعادة تأهيل الفريق خلال الفترة القادمة من أجل العودة إلى منافسات بطولة الدوري المصري من جديد.

وأضاف حسام حسن في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أنه سيتم تلبية كافة طلبات جماهير الاتحاد السكندري والعودة إلى حصد البطولات من جديد.

وتابع.. الاجتهاد والقدرات من عوامل نجاح الفريق والعودة للمنافسة من جديد.

وأوضح حسام حسن أن لديه القدرة علي تحقيق مطالب جماهير الاتحاد السكندري، خصوصا في ظل التدعيم من قبل مجلس إدارة الاتحاد السكندري.

وواصل حسام حسن أنه سيتم التفاوض مع بعض اللاعبين قطبي الكرة المصرية.. الأهلي والزمالك. وتبادل بعض الصفقات خلال الفترة القادمة إذا أتيحت الفرصة.

وأكمل : التفاوض مع حسام عاشور من أولويات الجهاز الفني نظرا لامكانياته وسيتم التفاوض في حال تمت الموافقة من مجلس الإدارة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بقوله.. سيتم اعادة الاتحاد السكندري الي مكانته الطبيعه من جديد خلال المرحلة المقبلة عقب ابرام بعصض الصفقات الجديدة.