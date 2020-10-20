وأضاف حسام حسن في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أنه سيتم تلبية كافة طلبات جماهير الاتحاد السكندري والعودة إلى حصد البطولات من جديد.
وتابع.. الاجتهاد والقدرات من عوامل نجاح الفريق والعودة للمنافسة من جديد.
وأوضح حسام حسن أن لديه القدرة علي تحقيق مطالب جماهير الاتحاد السكندري، خصوصا في ظل التدعيم من قبل مجلس إدارة الاتحاد السكندري.
وواصل حسام حسن أنه سيتم التفاوض مع بعض اللاعبين قطبي الكرة المصرية.. الأهلي والزمالك. وتبادل بعض الصفقات خلال الفترة القادمة إذا أتيحت الفرصة.
وأكمل : التفاوض مع حسام عاشور من أولويات الجهاز الفني نظرا لامكانياته وسيتم التفاوض في حال تمت الموافقة من مجلس الإدارة.
واختتم حسام حسن تصريحاته بقوله.. سيتم اعادة الاتحاد السكندري الي مكانته الطبيعه من جديد خلال المرحلة المقبلة عقب ابرام بعصض الصفقات الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام حسن: نريد الحصول على لاعبين من الأهلي والزمالك.. وحسام عاشور ضمن أولوياتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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