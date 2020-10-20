سفارة مصر بالمغرب والمقاولون العرب يكرمان بعثة بيراميدز

حرصت السفارة المصرية في المغرب، ووفد من شركة المقاولون العرب على زيادة مقر بعثة نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، وتكريمها خلال تواجدها قبل مواجهة حوريا الغيني.
ويلتقي بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، مع نظيره نادي حوريا كوناكري الغيني في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس بكازبلانكا.
والتقى وفد السفارة وعلى رأسه أحمد عياد الوزير المفوض للسفارة المصرية بالمغرب، ووفد شركة المقاولون العرب المكون من المهندس مصطفى أنور مدير عام الشركة بالمغرب، والمهندس عادل أحمد مدير الإدارة الفنية، مع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز ورئيس بعثة النادي بالدار البيضاء.
وتمنى وفدا السفارة والمقاولون العرب، التوفيق لفريق بيراميدز والعودة للقاهرة بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأهدى الوفد درعا للمهندس ممدوح عيد، ودرعا آخر للكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المستشار الفني للنادي.
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