الاتحاد السكندري يتعاقد مع حسام عاشور.. إبراهيم حسن يوضح

كشف ابراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري حقيفة التفاوض مع حسام عاشور لاعب الأهلي السابق للتواجد في صفوف الفريق السكندري. وقال إبراهيم حسن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النادي لتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن، من الوارد التعاقد مع حسام عاشور خلال الفترة المقبلة. وتابع سيتم الحديث مع حسام عاشور في حالة موافقة مجلس إدارة النادي بانتقال اللاعب. وجاء تشكيل الجهاز الفني لـ قيادة الاتحاد السكندري كالتالي: حسام حسن مديرا فنيا . إبراهيم حسن مديرا للكرة . طارق سليمان مدربا عام . حسن مصطفي مدربا . عماد المندوه مدربا للحراس. د. محمد عنان طبيب الفريق . وليد بدر مديرا اداريا. سمير محجوب وأحمد متولي إداريان. محمد عبد الفتاح اخصائي تأهيل. اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين "مدلكين". وقرر مسئولو الاتحاد السكندري تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، رئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي

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