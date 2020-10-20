المقاولون العرب: ايجابيات قرار الدولة بعودة النشاط ظهرت على الأهلي والزمالك فى أفريقيا

أشاد محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول، بقرار الدولة المصرية بعودة النشاط الرياضي عقب توقف لمدة طويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووصف عادل قرار الحكومة بالشجاع فى وقت طالب الجميع به بإلغاء النشاط الرياضي وبداية موسم جديد وظهرت إيجابياته على الاهلي والزمالك فى بطولة دوري بطال أفريقيا.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لصدى البلد: يجب أن نوجه الشكر للدولة على عودة منافسات الدوري المصري الممتاز، فلولا هذا القرار الجرئ من الدولة والتى أخذت على عاتقها مسئولية عودة الحياة الرياضية فى ظل أجواء صعبة لكنا عدنا سنوات إلى الخلف، إلا أن الدولة تصدت لكل من حاول الالتفاف على القرار بكل قوة.

وأضاف: وصلنا الآن إلى خط النهاية فى مسابقة الدورى العام، وحصد كل فريق نتاج ما زرعه على مدار الموسم، وتم تحديد جميع المراكز، دون أن يكون هناك أزمة واحدة بسبب كورونا وضربت مصر مثالا جديدًا على قدرتها التنظيمية.

واختتم: الدولة حافظت على صناعة كرة القدم وواجهت مخاوف كورونا بشجاعة وهذا انعكس على أداء الأهلى والزمالك فى أفريقيا والنتائج الجيدة التى حققوها ونتمنى لهم التوفيق وأن يكون النهائى مصرى خالص كما نتمنى التوفيق لبيراميدز فى الكونفدرالية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى.