موراتا يقود هجوم يوفنتوس أمام دينامو كييف في افتتاح دور المجموعات للشامبيونزليج

أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره دينامو كييف الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل يوفنتوس لمباراة دينامو كييف جاء كالآتي: في حراسة المرمى : تشيزني خط الدفاع : دانيلو - بونوتشي - كيليني - كواردرادو خط الوسط : رابيو - بينتاكور - رامسي خط الهجوم : كيزا - كولوسفسكي - ألفارو موراتا. وتنطلق المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق على ملعب دينامو كييف بأوكرانيا

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