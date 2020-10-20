نجم الزمالك السابق ينضم لصفوف المقاولون العرب

وقع أحمد داوودا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق وطلائع الجيش على عقود انتقاله إلى المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل. وذلك ضمن تدعيمات ذئاب الجبل للموسم المقبل.

وانتقل دويدار إلى صفوف المقاوولن في صفقة انتقال حر ليكون أول الصفقات الصيفية لذئاب الجبل استعدادًا للموسم الجديد، وكانت المفاوضات قد بدأت مع اللاعب قبل فترة قصيرة.

ويسعى المقاولون إلى تدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد استعدادًا للمشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تأكد رسميًا حسم ذئاب الجبل للمركز الرابع فى الموسم الجارى.

بينما دخل نادى المقاولون فى مفاوضات مع طلائع الجيش أيضًا لضم أحد عناصر الخبرة إلى جانب الشباب الموجودين بالفريق تمهيدًا للمنافسات القوية فى المرحلة المقبلة.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عام حيث كانت اخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .