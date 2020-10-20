الجهاز الفني الجديد متعاون للغاية.. غضب في الاتحاد السكندري لهذا السبب

طالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جميع وسائل الاعلامية بتحري الدقة قبل الحديث عن صفقات زعيم الثغر.

واعرب محمد مصيلحي خلال الموتمر الصحفي المنعقد بمقر النادي لتقديم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن غضبه الشديد تجاه نشر الاحداث غير الصحيحة قبل حدوثها.

وأضاف: لم يتم الحديث عن اي صفقات او رحيل بعض اللاعبين قبل الاعتماد والموافقة بصفة رسمية.

واكد محمد مصبلحي ان القيمة المالية المتداولة بشان التعاقد مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن غير صحيحة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني متعاون للغاية من اجل النهوض بنادي الاتحاد.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لقيادة الاتحاد السكندري كالتالي:

حسام حسن مديرا فنيا . إبراهيم حسن مديرا للكرة . طارق سليمان مدربا عام . حسن مصطفي مدربا . عماد المندوه مدربا للحراس. د. محمد عنان طبيب الفريق . وليد بدر مديرا اداريا. سمير محجوب وأحمد متولي إداريان. محمد عبد الفتاح اخصائي تأهيل. اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين "مدلكين".

وقرر مسئولو الاتحاد السكندري تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، رئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي.