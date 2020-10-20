طارق حامد يشارك متابعية بصور له.. وأحمد عيد: اهدي يا يسطى مش عاوزينك تاخد إنذار

نشر طارق حامد لاعب نادى الزمالك عدة صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وعلق له احمد عيد عبد الملك قائلا " اهدي يا اسطي مش عاوزينك تاخد انذار علشان ترفع الكاس " .

ورد علية طارق حامد " حبييى يا اخطر خطير " .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

- كابتن طارق باشا حامد حبينا اللى هايشيل كأس افريقيا ان شاء الله

- مستينه اشوف صورتك وانت رافع الكاس يارب ان شاء الله يارب ياطارق بس خد بالك من الانذار الله يكرمك

- ارجل لاعب شوفته في حياتي بجد. ربنا يخليك لينا ياعم وشد علي اللاعيبه الصغيره دي خليهم يسترجلوا زيك

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طالب فريق الرجاء المغربي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل مباراته أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد إصابة 8 لاعبين لديه بفيروس كورونا وعدم وجود بدائل كافية من اللاعبين لخوض المباراة .

ومن المقرر أن تعقد لجنة الطوارىء بالكاف اجتماعا عاجلا خلال ساعات لحسم مباراة الزمالك والرجاء وإن كانت كل المؤشرات تؤكد إقامتها فى موعدها المحدد لها السبت المقبل.