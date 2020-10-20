هازارد يغيب عن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب الإصابة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البلجيكي إيدين هازارد سيغيب عن فريقه ريال مدريد الإسباني أمام برشلونة في الكلاسيكو يوم السبت المقبل.
ويلتقي نادي ريال مدريد بنظيره نادي برشلونة في الكلاسيكو يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني.
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فأن هازارد لن يعود للتدريبات في فريقه قبل 3 أسابيع من الآن.
وأشارت الصحيفة بأن هازارد لن يشارك في الكلاسيكو بصفة رسمية، فمن المتوقع أن يعود هازارد للتدريبات مع فترة التوقف الدولية المقبلة.
ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره شاختار دونستيك الأوكراني غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
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