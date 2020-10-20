في دوري أبطال أوروبا: ضغط مبكر على بايرن نجم الموسم الماضي

باريس – أ.ف.ب: يستهل بايرن ميونيخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأربعاء أمام ضيفه العنيد أتلتيكو مدريد الإسباني، في خريف مزدحم بالمباريات بسبب الروزنامة المضغوطة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأ الضغط مبكراً على تشكيلة المدرب هانزي فليك التي أحرزت اللقب عن جدارة في نهائي لشبونة على حساب باريس سان جرمان الفرنسي (1-صفر). لكن مباريات دوري الابطال ستقام مجددا وراء ابواب موصدة، إلا بحال نالت الضوء الاخضر من السلطات المحلية لاستيعاب 30% من سعة المدرجات بحسب بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وحقق بايرن الموسم الماضي ثلاثية تاريخية جديدة، برغم إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش مطلع الموسم، فتألق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليختتم موسمه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

كان البولندي العلامة الفارقة في تشكيلة بايرن التي فازت 11 مرة في 11 مباراة وسجل له رأس الحربة 15 هدفاً ليتصدر ترتيب الهدافين.

في المقابل، يأمل أتلتيكو مدريد مواصلة احراج الاقوياء في دوري الابطال، على غرار اقصائه ليفربول الانجليزي حامل اللقب الموسم الماضي من ثمن النهائي، بيد أن مشوار فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني توقف عند الدور التالي بسقوطه في الدقائق الأخيرة أمام لايبزيج الألماني.

وفي المجموعة الثالثة، يستهل قلب الدفاع سيرخيو راموس موسمه السادس عشر في دوري الأبطال مع ريال مدريد الإسباني، عندما يستضيف شاختار دانيتسك الاوكراني. وكالعادة يبدو “الملكي” مرشحا فوق العادة للتأهل الى الدور الثاني في مسابقة يحمل رقمها القياسي بتتويجه 13 مرة.

وفي المجموعة عينها، يخوض إنتر الإيطالي مواجهة مع بوروسيا مونشنجلادباخ الالماني باحثاً عن تخطي دور المجموعات للمرة الاولى في ثلاث سنوات. ودع “نيراتسوري” الموسم الماضي بعد وقوعه في مجموعة قوية ضمت برشلونة وبوروسيا دورتموند الالماني، لكن رجال المدرب أنتونيو كونتي يبحثون عن دخول معادلة الاقوياء، رغم سقوطهم الموجع في الدوري المحلي أمام جارهم اللدود ميلان 1-2.

وفي صراع بين فريقين عريقين في المسابقة، يحل ليفربول الإنجليزي حامل اللقب 6 مرات مع نجمه المصري محمد صلاح ضيفا على أياكس امستردام الهولندي المتوج اربع مرات، في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا مفاجأة الموسم الماضي أتالانتا الإيطالي الذي بلغ ربع النهائي وكان على وشك التأهل الى دور الاربعة لولا معجزة سان جرمان الفرنسي في اللحظات الاخيرة.

وبرغم التاريخ الزاخر لهما في البطولة القارية، إلا انها المباراة الثالثة فقط بينهما.

في الدور الثاني من نسخة 1967، سجل “الطائر” يوهان كرويف ثلاثية ذهابا وايابا ليقود فريق العاصمة الى التأهل (5-1 و2-2).

ويصطدم الفرنسي المخضرم ماتيو فالبوينا مع فريقه السابق مرسيليا، عندما يحاول قيادة أولمبياكوس اليوناني الى تحقيق الفوز في المجموعة الثالثة. امضى لاعب الوسط ثماني سنوات في ملعب فيلودروم قبل رحيله الى دينامو موسكو الروسي في 2015، ثم تنقله بين ليون وفنربغشة التركي حتى عام 2019. وفي المجموعة عينها، يستقبل مانشستر سيتي الانجليزي خصما عنيدا هو بورتو البرتغالي المتوج مرتين في 1987 و2004، فيما ينتظر الفريق المملوك اماراتيا لقبه الاول مع مدربه الفذ الاسباني جوزيب جوارديولا.