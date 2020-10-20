فاطمة النبهانية تجدد عقد الشراكة مع (عمان للمرطبات)

هنأتها الشركة بمناسبة يوم المرأة العمانية جددت نجمة التنس فاطمة النبهانية عقد الشراكة مع شركة “عمان للمرطبات” للعام الثالث على التوالي. وهي سفيرة للعلامة التجارية ووجهاً لمياه “أكوافينا” بالسلطنة. ونظمت الشركة المرخصة لتعبئة وتوزيع منتجات شركة بيبسي العالمية في السلطنة، حفل التوقيع في مقرها الرئيسي، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة يوسف الزيخ، وفاطمة النبهانية، وعدد من الأعضاء الإداريين بالشركة.

وقد رحب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للمرطبات باستمرار الشراكة مع اللاعبة الدولية وقال:” يسعدنا انضمام فاطمة النبهانية معنا للعام الثالث على التوالي، نحن نقدر إنجازاتها على ساحة التنس الدولية ونواصل تشجيعها والمجتمع العماني على تحقيق العظمة”. وقد هنأت الشركة نجمة التنس الدولية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

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