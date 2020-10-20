المدرب محمد الشقري: المراحل السنية لكرة القدم تبخرت أحلامها بسبب جائحة كورونا

قاد العديد من فرق المراحل السنية

- أتمنى تدريب أحد أندية دوري الأضواء

أجرى اللقاء – سالم بن عبدالله السالمي:

يُعد المدرب الوطني محمد بن خلفان الشقري الذي شق طريقه في الدائرة المستديرة في نادي نـزوى منذ المراحل السنية والذي برز بشكل لافت حين كان فريق الناشئين منافسا قويا ودائما على دوري الناشئين على مستوى السلطنة، ومن ثم تدرج لفئة الشباب الاولمبي، حتى سنحت له الفرصة ليكون مساعدا لمدرب الناشئين بنادي نـزوى بعدها مدربا لفريق نادي البشائر الاولمبي تحت 21 سنة ونادي عبري وحصول الشقري على شهادة تدريب للمستوى Aمن الاتحاد الآسيوي ويأمل أن يكون احد المدربين الذي يقدم خبرته الكروية لأحد أندية دوري الاضواء الذي تحدث حول الوضع الكروي بالسلطنة في ظل جائحة كورونا “كوفيد١٩” من توقف الدوري والدرجة الأولى وكأس حضرة صاحب الجلالة وإلغاء المراحل السنية على المستوى المحلي فقال: شهدت كرة القدم في السلطنة توقفا طويلا بعد ان توقفت جميع المسابقات الكروية منذ ١٤ من مارس الماضي من ٢٠٢٠ م بسبب جائحة كورونا والتي انتشرت بشكل كبير في السلطنة واتخذت من خلالها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا آنذاك قرارا بإيقاف جميع الأنشطة في ذلك الوقت والتي تضررت فيها جميع مسابقات كرة القدم في الدوريات والتي من خلالها تم إيقاف مسابقات دوري الاضواء ودوري الدرجة الأولى والمتبقي منهم ٣ مباريات في المسابقتين وذلك لتتويج بطل دوري الاضواء والأندية الثلاثة التي سوف تنزل لدوري الدرجة الأولى وتحديد الأندية الثلاثة الصاعدة من الدرجة الأولى إلى دوري عمانتل وكذلك تحديد بطل كأس حضرة صاحب الجلالة والمتبقي له مباراة من النصف نهائي والنهائي وسوف تستكمل المباريات خلال شهر أكتوبر الحالي بعد ان شهدت هذه التكملة منعطفات وتغيرات كثيرة إلى أن تم الاعتماد الأخير بالتكملة لها خلال هذه الشهر وفق ضوابط وقرارات واحترازات كبيرة للأندية وهذا سوف يعطي تحديا كبيرا للأندية في دوري الاضواء والدرجة الأولى والمنافسة من جديد رغم التوقف الطويل لأكثر من ٧ اشهر وكذلك لا نعلم هل سوف ينطلق الموسم الكروي الجديد في الوقت المحدد أم سوف يتأخر بسبب تزايد أعداد الإصابات والوفيات نسأل الله للجميع الصحة والسلامة.

المراحل السنية

وأضاف : أما في مسابقات دوري المراحل السنية للموسم الرياضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ فقد تبخرت أحلام الأندية في التتويج والحصول على المراكز الأولى في المسابقات بسبب جائحة كورونا ايضا والتي تم إلغائها وتبخر العمل الكبير الذي عمل له طوال الموسم من قبل الإجهزة فنية والإدارية واللاعبين وإدارات الأندية وكانت دوريات المراحل قد قاربت على الانتهاء من مرحلتها الأخيرة من الدور الثاني للنهائيات ومباريات النصف نهائي والنهائي فعلى سبيل المثال من ضمن هذه الأحلام نحن في نادي البشائر لفئة تحت ٢١ سنة الأولمبي كنا قاب قوسين من الصعود للنصف نهائي والمنافسة على اللقب بعد ان تبقت لنا مباراتين في الدوري في دوري المجموعات وكنا نحتل المركز الثاني خلف نادي النصر المتصدر للمجموعة ولكن شاءت الأقدار أن يتم إيقاف الانشطة الرياضية وعدم استكمال الدوري للمراحل بسبب الجائحة.

وأشار الشقري : خلال هذ الفترة القريبة أعلن تحديد موعد انطلاق مسابقات المراحل السنية للموسم الكروي ٢٠٢٠-٢٠٢١م من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم ولكن لم تتحدد المواليد لهذه الاعمار إلى الآن وهل سوف تنطلق الدوريات في موعدها ام سوف تتأجل عن الموعد المقرر لها في ظل هذه الجائحة رغم تحفظ بعض الأندية على المشاركة وكذلك بعض أولياء الأمور بهذا الشأن وأعتقد أن الاتحاد العماني درس جميع الحلول بهذا الشأن قبل تطبيقه في دوري المراحل السنية.