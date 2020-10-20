ختام دورة المدرب الرياضي القدوة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب

في الرياضة 20 أكتوبر,2020

اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في مركز إعداد القيادات الرياضية أمس دورة المدرب الرياضي القدوة التي استهدفت المدربين في اللعبات الرياضية، وسط مشاركة (250) مدربا يمثلون مختلف الجهات كالاتحادات والاندية والصالات الرياضية والجهات العسكرية الرياضية وغيرها من المؤسسات الرياضية المختلفة، واستهدف مركز اعداد القيادات الرياضية من هذه الدورة التخصصية المدربين في الاتحادات الرياضية والأندية والصالات الرياضية في كل اللعبات المتنوعة، كما يهدف المركز من خلالها الى رفع معنويات المدربين وتعزيز قدراتهم في التأثير الايجابي على اللاعبين وبث الروح الرياضية من خلال رفع انتاجيتهم وتحسين استعداداتهم النفسية والبدنية .

وفي هذا الصدد أشاد خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الانشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالجهود المبذولة وبالدورات التي ينظمها مركز اعداد القيادات الرياضية بالوزارة والموجهة لكافة قطاعاتها وبالتفاعل الكبير للمشاركين من مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية، واضاف العيسائي ان مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة تعمل على تنمية وتطوير وتوسيع آفاق السلوكيات الإداريّة والتفكير المنظّم والتعامل والقدرة على حل المشكلات المختلفة والتعامل معها، والقدرة على التأقلم وتنمية مهارات الاستماع والابتكار والاتّصال والتواصل.

وقد حاضر في الدورة الدكتور سالم محمد سالم الحسنات من المملكة الأردنية الهاشمية حاصل على الدكتوراه والماجستير في فلسفة التربية الرياضية وعضو بمجلس إدارة الاتحاد العربي لاعداد القادة وهو مدرب في التنمية البشرية وحاصل على رخصة تدريب المدربين (TOT) من جامعة كالفورنيا بالولايات المتحدة الاميركية عام 2014م ، والذي تطرق الى عدد من المحاور الهامة في الدورة منها رحلة التدريب بنموذج Flying ومهارات الاتصال والتواصل وكذلك الى المدرب الرياضي وانماط الشخصية وهو المحور الهام في هذه الدورة ومحاور اخرى منها خصائص ومميزات المدرب الرياضي وواجباته.

التقنية حل بديل

من جانبه أوضح سيف الشبلي مدير مركز اعداد القادة بأن التقنية جاءت حلا بديلا من إقامة الورش والمحاضرات ميدانيا وخاصة في ظل الظروف المحيطة ومخاوف من تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، وتابع الشبلي بأن التقنية والاتصالات عن بعد بمختلف البرامج باتت الحل الوحيد لاستمرار عمل الورش والمحاضرات، إضافة إلى ذلك فهي ليست بحاجة إلى المزيد من التكاليف والعمل، مشيرا أن الورشة اختتمت مساء أمس الثلاثاء وسط مشاركة كبيرة من المدربين والتي شهدت نقاشات واسعة ومختلفة من قبل المشاركين فيها وبكل تأكيد استفادوا منها ومن المحتوى المثري الذي قدمه المحاضر.

مدربون أكفاء

وأضاف سعود الخنجري من مركز اعداد القيادات الرياضية بالوزارة قائلا نحتفل اليوم بختام الدورة التدريبية والتي مثلت في محاورها على مدى الايام الفائتة عصفا ذهنيا مميزا في بداية تكوين مدربين أكفاء لديهم القدرة على استخدام الحلول المختلفة في عالم التدريب الرياضي واختتم كلمته بتوجيه الشكر لكل من ساهم في الإعداد والتحضير للدورة والشكر موصول لكل الدارسين على الانضباط والالتزام وحبهم لتطوير قدراتهم التدريبية، متمنيا بأن يطبق المشارك ما تعلمه في هذه الدورة وتلازمه في مسيرته الرياضية والعملية.

الجدير بالذكر أن الدورة هي الثانية التي ينفذها مركز إعداد القيادات الرياضية في ظل جائحة كورونا بعد نجاح الدورة الأولى بعنوان القيادة المجتمعية والتي اقيمت خلال شهر سبتمبر الماضي ولاقت اقبالاً منقطع النظير بمشاركة 230 مشاركا.