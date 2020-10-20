منتخب ألعاب القوى لذوي الإعاقة يبدأ تدريبات الجري والوثب بمضمار جامعة السلطان قابوس

مسقط – العمانية: بدأ منتخبنا الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة تدريبات الجري والوثب على مضمار ألعاب القوى بجامعة السلطان قابوس في تدرج تدريبي للمنتخب الذي بدأ بالتدريب عبر الاتصال المرئي ثم التدريبات على رفع اللياقة البدنية وصولًا إلى التدريب على مهارات وتكتيكات الجري والوثب، والتي ترافقت بالتزامن مع فتح الملاعب

ومضامير التدريب.ويشارك في تدريبات الميدان على الجري والوثب ثلاثة لاعبين وهم قصي بن مسلم الرواحي وهيثم بن عبدالله الدرمكي وسيف بن حمود المقيبلي. وقال عبدالله العنبري مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة ” استمرت الحصص التدريبية بشكل أسبوعي عبر الاتصال المرئي في الفترة الماضية وعرض فيديوهات مصورة، وبعد قرار فتح التدريبات للمنتخبات الوطنية بدأنا بالتدريب على عمليات الإحماء ورفع اللياقة البدنية في الصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتضاعفت التدريبات بعد فتح الملاعب ومضامير الجري من خلال حصص تدريبية مكثفة على مهارات الجري والوثب ويتم التدريب بواقع 4 أيام في الأسبوع”.

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