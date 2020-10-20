نادي قريات يواصل صيانة المنشآت الرياضية استعدادا للموسم الرياضي الجديد

يواصل مجلس إدارة نادي قريات أعمال الصيانة لجميع المنشآت والمرافق الرياضية بالنادي وذلك في اطار الجهود المبذولة من اجل المحافظة على المنشآت الرياضية، والتي سيكون لها الأثر الايجابي الكبير على الفرق الرياضية بالنادي مع عودة بعض الأنشطة للمسابقات التي تنظمها الاتحادات واللجان الرياضية، حيث وضع مجلس إدارة النادي خطة متكاملة للمشاركة في جميع المسابقات التي ستنظم في الموسم الرياضي الجديد2020/2021 بهدف المنافسة على الالقاب والتي يطمح من خلالها الظفر بأحد المراكز المتقدمة في مسابقة كأس جلالته للشباب .

وقد تضمنت أعمال الصيانة مدرجات الملعب الرئيسي والفرعي بالاضافة الى صيانة أعمدة الانارة وغيرها من المرافق الرياضية الاخرى التي تسخدمها الفرق الرياضية .

من جانب آخر اختتم النادي يوم امس الاول مشاركته في فعاليات المخيم الكشفي العالمي ال64 على الهواء والمخيم الكشفي ال24 على الانترنت الذي شارك فيه عشائر جوالة وجوالات نادي قريات في مختلف حلقات العمل والمسابقات عبر برامج التواصل المرئي، حيث تعد هذه المرة الاولى التي تشارك فيها جوالة وجوالات النادي بهذا العدد الكبير، حيث بلغ عددهم 96 مشاركة وفي ختام المعسكر تم تكريم المشاركين تقديرا لجهودهم الكبيرة في هذا المخيم الكشفي العالمي والذي سيكون له الاثر الايجابي للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها المديرية العامة للكشافة والمرشدات .

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