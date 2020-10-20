الغافري يجتاز دورة المدربين المستوى الرابع ويمنح لقب مدرب تطوير الشطرنج

حصل المدرب الوطني سليمان الغافري على لقب مدرب تطوير الشطرنج / DI/ وهو المستوى الرابع من ألقاب المدربين وذلك بعد اجتيازه دورة مدربي الشطرنج FIDE Trainer للشرق الأوسط والتي نفذت عبر الاتصال المرئي بمشاركة 52 مدربا من جميع الدول العربية.

وتضمنت الدورة مناهج تدريب دولية شارك فيها عدد من الكوادر المخضرمة في مجال التدريب ومنهم جنرال موتورز وFST ارتور يوسوبوف، GM & FST ايفان سوكولوف، GM & FT باسم أمين، وIM & FST سامي خضر وتم شرح نظام المدرب FIDE بواسطة FM & FT Peter Long.

وعبر المدرب الوطني سليمان الغافري عن سعادته باجتياز الدورة وقال: الحمد لله علي هذا الانجاز وهنا أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان للجنة العمانية للشطرنج برئاسة أحمد بن درويش البلوشي على دعمه المتواصل للاعبي الشطرنج والمهتمين بهذه اللعبة متمنيا للعبة المزيد من التوفيق وتحقيق الطموحات بإدن الله تعالى، مضيفا أنه سيسهم مع زملائه في اللجنة العمانية للشطرنج واتحاد الرياضة المدرسية في نشر اللعبة وتعزيز حضورها في جميع المدارس.

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