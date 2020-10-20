الصفقة الجديدة تقود شباب الأهلي للفوز علي إيروسبورت

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد١٩٩٩ على ضيفه إيرو سبورت بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

تقدم الفريق الضيف خلال الشوط الأول، قبل أن يسجل الأهلي هدفين من ركلتي جزاء خلال الشوط الثاني عن طريق الصفقة الجديدة من براج التشيكي أحمد عبد القادر «حمدي»، ومحمد حسام.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات فريق شباب الأهلي بقيادة مديره الفني عمرو أنور للموسم الجديد من بطولة الجمهورية، علمًا بأن الفريق فاز على وادي دجلة الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة.

واستعاد النادي الأهلي لاعبه الشاب أحمد عبد القادر، الذي كان مُحترفًا بنادي سبارتا براغ التشيكي، بعد متابعة الجهاز الفني بالفريق للاعب خلال الفترة الماضية، التي قدم فيها عروضًا جيدة مع ناديه التشيكي.

وحسمت رغبة أحمد عبد القادر، الشهير بـ«حمدي» عودته إلى الأهلي، إذ فضل العودة إلى النادي عن عروض أخرى تلقاها خلال الفترة الماضية، لكنه وقع للنادي مع أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات، في حضور وكيل أعماله.

ويُعد أحمد عبد القادر أحد أبناء الناشئين في الأهلي، ولعب عدة مواسم في القطاع، وظهر فيها بشكل جيد، قبل أن يخوض تجربة احتراف أوروبية مع نادي سبارتا التشيكي، ويعود بعدها إلى الأهلي.