وجه امام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري التهنئة إلى محمد ابو العنين لصعود فريق سيراميكا كليوباترا للدوري الممتاز. واشاد امام محمدين في تصريحات خاصة لصدي البلد بامكانيات هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا. وتابع.. هيثم شعبان ابن من ابنائي وسيحقق طفرة حقيقة مع الفريق. واكد امام محمدين ان فريق سيراميكا كليوباترا سينافس بقوة في بطولة الدوري الممتاز في ظل التدعيمات المقدمة من قبل محمد ابو العنين رئيس مجلس إدارة النادي. واختتم حديثه بقوله الموسم المقبل سيشهد منافسه قوية وسيراميكا كليوباترا لم يهبط وسينافس بقوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو العينين يدعم الفريق بقوة.. رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري يهنئ سيراميكا كليوباترا بالصعود للممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.