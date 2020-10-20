بيراميدز يصل ملعب محمد الخامس لمواجهة حوريا كوناكري ..صور

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري بطل غينيا. ويواجه بيراميدز بطل غينيا في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ووصل بيراميدز للدور نصف النهائي في أول مشاركة قارية خلال تاريخه ويسعى لتحقيق والتتويج باللقب الغالي. وانتهى الفريق قبيل تحركه للملعب من محاضرة استغرقت ٣٠ دقيقة للمدير الفني، الكرواتي أنتي تشاتشيتش، لشرح خطة اللعب وبعض النقاط المطلوب تنفيذها خلال المواجهة الهامة. يذكر أن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز يتولى مهمة رئاسة بعثة فريق الكرة في المغرب من أجل العودة بكأس البطولة القارية.

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