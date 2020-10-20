انطلاق دوري الدرجة الأولى .. اليوم عودة الحياة إلى الملاعب الكروية بلقاءات حاسمة

في الرياضة 20 أكتوبر,2020

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري – عوض دهيش:

تعود الحياة عصر اليوم للملاعب الكروية العمانية بعد توقف عدة أشهر منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا كوفيد19 وسط إجراءات احترازية وتطبيق البروتوكول الطبي وغياب الجماهير عن حضور المباريات، حيث يستأنف دوري الدرجة الأولى بإقامة مباريات الأسبوع الثامن للمرحلة الثانية وسط تنافس كبير بين الأندية المتأهلة للفوز بالنقاط الكاملة لمواصلة الزحف نحو الصدارة والمنافسة على خطف إحدى بطاقات التأهل لدوري عمانتل ، ففي المجموعة الأولى ومن ساحة ملعب استاد السعادة بحلته الجديدة يتطلع صور للبقاء في الصدارة عندما يحل ضيفا ثقيلا على صلالة الساعي لخطف النقاط الثلاث واللحاق بركب المقدمة ، وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها يستضيف الاتحاد نظيره الشباب في لقاء قوي بين الفريقين يقام على ملعب مجمع صلالة والفارق بينهما نقطة ، وعلى ملعب مجمع عبري يلتقي عبري والخابورة في مباراة متكافئة لاقتناص العلامة الكاملة وإبقاء الحظوظ حتى آخر لحظة ، وفي المجموعة الثانية ومن ملعب استاد السيب سيكون نزوى على موعد لتوسيع فارق النقاط في صدارة الترتيب عندما يواجه بوشر المستضيف والذي يمني النفس بحصد 3 نقاط ثمينة تقربه من المركز الثاني في المجموعة ، ويحتضن ملعب مجمع نزوى لقاء سمائل وبدية والمضيبي يستقبل المصنعة على ملعب مجمع صور ، وتم تعديل توقيت مباريات الأسبوع الثامن لتقام الساعة الرابعة عصرا بدلا عن الساعة السابعة مساء تماشيا مع قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا الخاص بتطبيق المنع الكامل للحركة وإغلاق الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا .

تحضيرات مكثفة

أكمل اتحاد الكرة كافة التحضيرات لاستكمال المباريات المتبقية وكذلك الأندية المتأهلة للمرحلة الثانية أكملت جاهزيتها للعودة من جديد لاستكمال المباريات الثلاث من خلال برنامج إعداد مكثف تضمن حصصا تدريبية لرفع معدل اللياقة البدنية والتركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية وخوض تجارب ودية أعطت الأجهزة الفنية صورة واضحة عن جاهزية اللاعبين وانسجام المجموعة وتجانسها والكشف عن مواطن الضعف والقوة في بعض المراكز للأندية المتصدرة وما تحتاجه الفرق الأخرى التي ما زالت تملك فرص المنافسة على التأهل .

الترتيب العام

يحتل صور صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة يليه الاتحاد في المركز الثاني بـ 10 نقاط ثم صلالة والشباب ولهما 9 نقاط وفي المركز الخامس يأتي الخابورة وله 6 نقاط ثم عبري بـ 5 نقاط ، ويتصدر نزوى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وفي المركز الثاني يأتي سمائل وله 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المصنعة صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط ثم بدية رابعا بـ 9 نقاط وبوشر خامسا بـ 8 نقاط والمضيبي في المركز السادس برصيد 4 نقاط ، ويتصدر عبد المجيد سعيد مهاجم الاتحاد صدارة الهدافين برصيد 15 هدفا يليه محمد السناني لاعب صور والمحترف ديوب مهاجم عبري ولهما 10 أهداف .

بيت سعيد : مباراة حاسمة تجمعنا بالشباب

اكد المدرب الوطني احمد بن سالم بيت سعيد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد جاهزية لاعبيه التامة للمباراة أمام ضيفه فريق نادي الشباب بالأسبوع الثامن من دوري مجموعتي الصعود لدوري عمانتل من دوري الدرجة الأولى والتي تنطلق في 21 من اكتوبر الجاري بعد التوقف الكبير والطويل للمنافسات بسبب جائحة كورونا كوفيد 19 واصفا المباراة بالصعبة للطرفين وأضاف من وجهة نظري تعتبر مباراة حاسمة للفريقين كون الفارق نقطة واحدة فقط لصالحنا، هذا إلى جانب أن كل فرق المجموعة متقاربة جدا في رصيد النقاط ومن هنا تكمن أهمية المباراة ومباراة هذا الأسبوع بالذات واضاف الفريق جاهز وليس لدينا غيابات مؤثرة باستثناء افتقادنا لخدمات المدافع اللاعب علي صلاح بسبب الايقاف مع اصابات خفيفة لبعض اللاعبين سوف يكونوا جاهزين للمباراة ان شاء الله تعالي بعد الاطمئنان عليهم في تدريب الفريق.

الايتوني : الفوز شعارنا في الجولات الثلاث

أوضح المدرب السوري حمزة الايتوني مدرب الفريق الكروي الأول بنادي صلالة بأن اللاعبين بالفريق في اتم الجاهزية لمباراة صور المتصدر لفرق المجموعة برصيد 12 نقطة وتفصلنا عنه 3 نقاط ولذا يهمنا كثيرا الخروج بنتيجة ايجابية وهي الفوز واضاف المباراة اشبه بمباراة الكؤوس كونها تعد مفترق الطرق فوزنا يصل بنا الي النقطة 12 اي 70% من التأهل ومن ثم نفكر في مباراتي عبري والاتحاد كون المباريات الثلاث المتبقية من المنافسة مهمة جدا ولن نفرط فيها، والفريق في اتم الجاهزية من الناحية البدنية والفنية و توجد اصابات مؤثرة بالفريق ، وان شاء الله تعالي نقدم مباراة جيدة ونحقق الفوز .