قرار جديد من اللجنة الأولمبية لـ قانونية الاجتماعات القادمة بالطائرة

أعلنت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، تعيين الثنائي محمد المهدى، وشريهان سامح، فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى للكرة الطائرة؛ ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية.

وكان مسئولو اتحاد الطائرة أعلن تحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية سيتم تحديدها فى اجتماع مجلس الإدارة المقرر له غدًا، الأربعاء، لبحث عدد من الأمور المهمة فى الاتحاد.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية اختيار مجلس إدارة جديد، حيث يدير الاتحاد حاليًا لجنة مؤقتة كانت ترغب فى تعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات إلا أن مركز التسوية والتحكيم ألغى العمومية غير العادية بسبب النصاب القانونى.