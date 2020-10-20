الأهلي يجري مسحة طبية غدا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية غدًا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل في إياب الدور النصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
ويجري لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية على هامش مران الفريق غدًا؛ وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي استمرت يومين عقب العودة من المغرب؛ استعدادا لمواجهة الإياب أمام الوداد.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب.
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