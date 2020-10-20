خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريفي يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. فرانك كيزا مهاجم يوفنتوس سدد كرة قوية في الدقيقة 12، لكنها جاورت مرمى دينامو كييف. وخرج جيورجيو كيليني قائد فريق يوفنتوس الإيطالي من المباراة التي تجمع فريقه بنظيره دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا. وأصيب كيليني في الدقيقة 19 بإصابة عضلية ليتم استبداله بالتركي ديميرال ويخرج من أرضية الملعب. استمرت محاولات الطرفين لتسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين تشكيل يوفنتوس لمباراة دينامو كييف جاء كالآتي: في حراسة المرمى : تشيزني خط الدفاع : دانيلو - بونوتشي - كيليني - كواردرادو خط الوسط : رابيو - بينتاكور - رامسي خط الهجوم : كيزا - كولوسفسكي - ألفارو موراتا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. يوفنتوس يتعادل مع دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.