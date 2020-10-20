هاشتاج العودة أهم يا أهلي يتصدر تويتر.. والجماهير: سنقاتل حتى إذا لزم الأمر أن نموت

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :
#العوده_اهم_يااهلي
يلا ي ابطال العبوا بقتال و حماااس جمهوركم ف الانتظار.
الكورة غدارة لاتعطي غير للمجتهد والواثق في نفسه لست افضل من الجميع ولاكن الجميع يخشون منكم الأهلي بروح البطوله حاضر في الميعاد
#العوده_اهم_يااهلي
#العوده_اهم_يااهلي
عدينا مباراه و منتظرين التانيه هاتكون بنفس الاهميه و الحماس و القتال!
العبوا ل اجل الجمهور ال مستعد يضحي بحياته علشانكم
معشوقه الجماهير هيا الاميره السمراء حلمنا التتويج مره اخري حاربوا علي البطوله لآخر نفس فيكم خليكم قد المسؤوليه
#العوده_اهم_يااهلي
#العوده_اهم_يااهلي
180 دقيقه يارجاله
والبطوله تخضع
180 دقيقه يارجاله
يعني كاس العالم للانديه
180 دقيقه يارجاله الكل يعرف مين هو الاهلي
كونو قدها واحنا وراكم .
#العوده_اهم_يااهلي
الحلم قريب يبقا حقيقة حلم التاسعة يقترب بشدة العبوا بروح التشيرت اللي أنت لبسة
سنقاتل حتى إذا لزم الأمر ان نموت من أجلك ، ف نفنى نحن من اجل ان تعيشي بين الأحياء ❤️????
#العوده_اهم_يااهلي
جمهوركم متعطش للاميره السمراء وجودكم في الملعب هوا بمثابه مقاتل من أجل تيشيرت اعظم نادي في وصولكم للتتويج بالبطوله هوا فرحه ملايين مستنين حلم البطوله كلنا ثقه فيكم يامن تتحملون المسؤوليه وجمهوركم لن يبخل ولن يمل من دعمكم
#العوده_اهم_يااهلي
ويذكر ان حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.
ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على إستاد القاهرة الجمعة القادم، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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