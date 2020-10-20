مصدر بالشباب والرياضة: لا صحة لاتخاذ أى قرار بشأن نادى الزمالك

أكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة، أنه لا صحة مطلقًا لما يتردد ببعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى بشأن اتخاذ أية إجراءات أو قرارات تتعلق بنادى الزمالك أو نتائج أعمال لجان الفحص والتفتيش المشكلة من المختصين من الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات على جميع الهيئات الرياضية والشبابية في جميع المحافظات.

وأوضح المصدر أن لجان التفتيش مازالت تقوم ولم تنته بعد من أعمال الفحص في مختلف الهيئات، وهو الأمر الذى يؤكد أنه لم يصدر منها أو عنها أية تصريحات او إجراءات سواء في نادى الزمالك أو غيره من الهيئات ، وان تلك اللجان حال انتهائها من أعمال الفحص سيتم الإعلان عن النتائج والإجراءات كما تم من قبل مع العديد من الهيئات الرياضية في بعض المحافظات.

وأشار المصدر إلى أن البعض يروجون لبعض الأخبار المغلوطة والشائعات بغرض إرباك المشهد الرياضى في مصر وهو ما لا يجب أن تستمع إليه أو تنساق وراءه وسائل الإعلام المصرية وذلك من خلال تحرى الدقة والموضوعية ، مؤكدًا أن أية قرارات أو إجراءات تصدر من الوزارة وتتعلق بأى هيئة رياضية أو شبابية لن تصدر سوى من المصادر الموثوقة والمسارات الرسمية للوزارة والمتمثلة في الإدارة العامة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة وقنواتها الرسمية.