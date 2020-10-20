تشكيل برشلونة لمواجهة بطل المجر في دوري أبطال أوروبا

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي فيرنتسفاشوري المجري في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. ويجلس الفرنسي أنطوان جريزمان وسيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء حيث ضم تشكيل برشلونة : في حراسة المرمى : نيتو خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليت - سيرجينو ديست خط الوسط : فرانكي دي يونج - ميراليم بيانتش - فيليبي كوتينهو خط الهجوم : ليونيل ميسي - ترينكاو - أنسو فاتي وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برشلونة.

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