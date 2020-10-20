رئيس نادي أسوان يجتمع بلجنة الكرة استعدادا للموسم الجديد

عقد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان مساء اليوم الثلاثاء إجتماعا مشتركا بحضور لجنة الكرة ، إستعدادا لمنافسات الموسم الجديد بالدورى الممتاز .
وجاء الإجتماع بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس النادي ،والكابتن مجدى سبالك لبحث وتقييم أوضاع فريق الكرة الأول فى ضوء المستجدات الأخيرة ببقاء الفريق بالدورى الممتاز قبل نهاية المسابقة رسميا بجولتين .
ويتضمن الإجتماع تقييم كافة الجوانب الإدارية والفنية والمالية الخاصة بالفريق الأول مع بحث الإستعدادات والإحتياجات للموسم الجديد للحفاظ على الصورة الطيبة والنتائج الإيجابية التى تحققت هذا الموسم بما أسعد وأرضى جماهير نادى أسوان فى كل مكان .
وكان قد ضمن نادي أسوان بقائه في الدوري الممتاز بعد فوزه علي نادي حرس الحدود بهدفين مقابل هدف سجلهم إبراهيم جلال منقذ الفريق ،وذلك بالجولة 32 بالدورى الممتاز ،باللقاء الذي أقيم بملعب إتحاد الشرطة بالعباسية.
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