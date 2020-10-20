ساسي يتواجد في نادي الزمالك بعد وصوله من المغرب

تواجد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في مقر النادي ، بعد وصوله إلى مصر عصر اليوم من المغرب بعد الإعلان عن سلبية مسحة كورونا الخاصة به ، حيث وصل بصحبة بعثة الوداد المغربي.
ويؤدي ساسي بعض التدريبات في جمانيزيوم النادي.
ويستأنف الفريق تدريباته بعد قليل استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
كان الزمالك قد فاز الأحد الماضي على الرجاء بمركب محمد الخامس بالمغرب بهدف دون رد بلقاء الذهاب.
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