الرياضة

استعدادا للقاء العودة.. محمود علاء بصحبة فرجاني ساسي في الجيم

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شارك محمود علاء نجم دفاع نادي الزمالك صورة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق عبر خاصية استوري علي حسابه بموقع تبادل الصور "انستجرام"

وظهر محمود علاء برفقة الدولى التونسي في صالة الجيم  وذلك استعدادًا للقاء العودة مع الرجاء المغربي والمقرر إقامتها يوم السبت القادم بالقاهرة"

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الثلاثاء، فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمًا من المغرب برفقة بعثة الوداد المغربي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس .

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك في أقرب وقت، استعدادًا للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.

واستقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على خضوع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لفحوصات طبية، فور وصوله القاهرة، للاطمئنان عليه بعدما تماثل للشفاء من ، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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