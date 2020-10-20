بـ 16 لاعبا فقط .. الرجاء يعلن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك بدوري الأبطال

أعلن نادي الرجاء المغربي قائمة الفريق المسافرة لمصر استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: أنس الزنيتي - محمد بوعميرة - أمير الحداوي.

خط الدفاع: بدر بانون - سند الورفلي - عبد الإله مدكور - فابريس نجاه - عبد الجليل أجبيرة - عمر بوطيب.

خط الوسط: زكريا الوردي - محمد المعكازي - فابريس نجوما

خط الهجوم: سفيان رحيمي - محمود بنحليب - زكرياء الهبطي - بن مالانغو

يذكر أن أحد الصحفيين المغاربة أكد في تصريحات خاصة لصدى البلد عدم سفر الفريق المغربي إلا بعد صدور قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " سواء بالتأجيل أو إقامة المباراة في موعدها.

كان الزمالك تفوق على الرجاء بهدف دون رد، أول أمس الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.